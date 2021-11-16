Пострадавшего увезли в больницу

Ранее полиция Киевской области писала, что ДТП произошло в 10:50 возле поворота на село Хлепча. Они не уточнили, кто был за рулем легковушки, лишь отметили, что водителю – 32 года.

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52-летний водитель грузового автомобиля MAN, выполняя маневр разворота, совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины,

– рассказали полицейские.

В результате ДТП водитель Mercedes-Benz получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую больницу.

В то же время, издание утверждает, что у нардепа диагностировали:

закрытую черепно-мозговую травму,

сотрясение головного мозга,

закрытую травму левого лучевого запястья,

ушиб коленного сустава.

На момент ДТП он якобы был трезвым.



В ДТП в Киевской области якобы попал нардеп Ковальчук

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