Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

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Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении. Он не отрицает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность,

– подчеркнула пресс-секретарь.

В каком состоянии Ковалев

Палийчук заверила, что в ДТП пострадали только автомобили. В то же время Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему диагностировали незначительные травмы. Также нардеп по собственной инициативе сдал анализы на содержание в организме запрещенных веществ. Результаты показали, что алкоголя или наркотиков в крови политика не было.

В политсиле подчеркнули, что конфликта между двумя водителями нет.

На упреки о том, что политик ездит на незадекларированном автомобиле Палийчук ответила, что тот укажет машину в декларации за 2021 год: "Которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года".

Что известно о ДТП

Авария случилась 15 ноября в 10:50 на трассе Киев – Одесса возле поворота на село Хлепча.

Автомобили столкнулись, когда водитель MAN разворачивался. "Слуга народа" в то время находился в машине Mercedes-Benz.

К слову, в полиции говорили, что водитель легковушки сильно пострадал. Такую же информацию распространяли СМИ.

Полный текст публикации Юлии Палийчук в телеграме:

Вчера на дороге Киев – Одесса около 10:30 случилось ДТП, одним из участников которого был народный депутат Алексей Ковалев.

Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели все необходимые процессуальные действия.

К счастью, в этом инциденте пострадал только металл. Алексей Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему были диагностированы незначительные травмы. Также он по собственной инициативе сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ, чтобы снять в дальнейшем любые манипуляции относительно этого инцидента. Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено.

В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

Что касается автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев, то он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, в соответствии с требованиями закона, подается в первой половине следующего года.