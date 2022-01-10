В интервью Ковалев отметил, что сказал бы конкретную сумму сделки. Однако, согласно условиям договора, не может ее разглашать.

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Все документы есть в открытом доступе, – Ковалев

Есть открытые реестры, у нас все документы сканируются соответствующей базой юридических и физических лиц при регистрации сделки,

– сказал Ковалев.

В качестве уставного фонда внесли сумму 4,7 миллиона гривен. Однако "слуга народа" не подтверждает, что речь идет именно об этой цифре. Политик заверил, что, если бы хотели скрыть реальную сделку, то канал оформили бы на иностранную юрисдикцию.

Центральные каналы имеют происхождение с Кипра, – нардеп

Все центральные каналы обычно имеют происхождение с Кипра. А это первая покупка в открытую – без каких-либо посторонних лиц. То есть я купил на себя, точнее – на родителей, а родители мне подарили,

– пояснил нардеп.

Он отметил, что есть семейный бизнес, который оформлен на родителей. Ковалев, как юрист, решил сделать такой порядок сделки – родители купили этот актив и подарили его сыну.

Интересно! Нардеп заверил, что планирует инвестировать средства в телеканал, однако о каких суммах идет речь – тоже не сказал, говорит, что сейчас идут подсчеты. Ковалев обещал, что коллектив сохранится да и направление канала – информационно-развлекательное.

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