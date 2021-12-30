Об этом свидетельствуют изменения его имущественного положения. Да, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио"".

Кстати "Слуга" Ковалев объяснил, зачем купил "4 канал"

Кто подарил канал политику

"Слуге" канал подарил Иван Ковалев. Заметим, отчество депутата – Иванович, а их фамилии одинаковые. В тот же день политик получил оставшиеся 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Натальи Ковалевой. Оба подарка стоили 2 181 755 гривен.

Кроме того, 24 декабря Ковалев получил в подарок 39% в уставном капитале ООО "Ар Ти Ай Продакшн". Снова – от Ивана Ковалева. Это стоило свыше 195 тысяч гривен.

Согласно открытым данным, компания занимается производством кино, видеофильмов и телевизионных программ.

Что этому предшествовало

28 декабря в СМИ появилась информация, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Его имя было отмечено в официальных данных.

Впоследствии политик это официально подтвердил. Он говорит, что якобы хочет сделать медиа еще более качественным, мощным и популярным. По его словам, "4 канал" удален от олигархов.

Добродомов тоже отреагировал на продажу канала. Он написал в фейсбуке, что амбициозные планы телеканала нуждаются в значительных вложениях. Именно их готов взять на себя новый владелец "4 канала".

Обратите внимание! Ковалев пришел в Верховную Раду в 2019 году как представитель "Слуги народа". Он является членом Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.