Об этом он сообщил на своей рабочей фейсбук-странице. По его словам, он якобы хочет сделать медиа еще более качественным, мощным и популярным.

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Ковалев: "4 канал" отдален от олигархов

"Слуга" отметил, что телеканалы, исключительно обслуживающие собственных хозяев, наносят значительный ущерб государству и украинскому народу. Подобных же СМИ, как "4 канал", очень не хватает в Украине.

"4 канал", на мой взгляд, единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп,

– заявил депутат.

Нардеп отметил, что проукраинский вектор канала будет сохранен, как и независимая редполитика. Ковалев объяснил, что во время знакомства с коллективом подписал соответствующее редакционное соглашение.

Заметьте! Алексей Ковалев родом из Херсона. В Верховную Раду пришел в 2019 году. Сейчас член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе", – сказал он.

Как отреагировал экс-владелец

Дмитрий Добродомов тоже написал фейсбук-сообщение с пояснениями. Бывший владелец отметил, что следующий этап развития и амбициозные планы телеканала требуют значительных вложений. Именно их готов взять на себя новый владелец "4 канала".

"Болею за дальнейшие успехи этого замечательного коллектива. Всех работников хочу искренне поблагодарить за непревзойденные годы нашего совместного труда", – подчеркнул Добродомов.

ДТП с Ковалевым: громкий случай

В ноябре 2021 года на трассе Киев – Одесса столкнулись грузовик MAN и автомобиль Mercedes-Benz. Водитель грузовика разворачивался, а легковушка ехала по главной дороге.

В результате фура столкнулась с легковушкой Mercedes-Benz, которой управлял 32-летний мужчина. Он получил сильные травмы и попал в больницу.

Медиа писали, что за рулем легковушки был нардеп Алексей Ковалев. Впоследствии политик сам это подтвердил. Он подчеркнул, что был трезв.

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Полный текст публикации Алексея Ковалева:

"4 канал", на мой взгляд, единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп.

Убежден, подобных медиа очень не хватает в Украине, ведь телеканалы, обслуживающие исключительно собственных хозяев, наносят значительный ущерб нашему государству и украинскому народу.

Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные ресурсы обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов.

Проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика также (при знакомстве с коллективом я уже подписал соответствующее редакционное соглашение). Я считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе.