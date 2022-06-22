Информация о смерти Алексея Ковалева на оккупированной Херсонской области, предварительно, является фейком. Мужчина, который был членом президентской фракции "Слуга народа", предал Украину.
"Смерть" нардепа-изменника Ковалева в Херсонской области, предварительно, является "фейком", – СМИ
Информация о смерти Алексея Ковалева на оккупированной Херсонской области, предварительно, является фейком. Мужчина, который был членом президентской фракции "Слуга народа", предал Украину.
Источник:Радио Свобода