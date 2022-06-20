Російським окупантам захотілось "шиканути" і вони замовили шашлик. Але рахунок за таку трапезу подали в незвичному вигляді.
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Рахунок у вигляді автоматної черги
Оборонці Півдня зауважили, що такі клієнти в ресторанах добре відомі місцевим через своє минуле. Адже похлдження їхнє з самого початку не було гідним. Тепер ще й прославились мародерством. Тому для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка "відкрила рахунок за допомогою автоматної черги".
Два чеки по 200, та 1 – 3000. Яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 тепер покращує свій стан, не тільки фінансовий, в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття,
– похвалились наші захисники.
Схожа доля чекає всі, хто прийшов на нашу землю вбивати та руйнувати.
Що відбувається на Херсонщині
- Збройні Сили України на Півдні проводять контрнаступальні дії. Потрохи вдається звільняти наші території. Інститут вивчення війни називає такі контратаки на Запоріжжі та Херсонщині успішними. Фахівці прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза. Ворог там став у оборону. Також посилює системи ППО в Херсонській області, щоб відповідати на дії ЗСУ. Але у російських окупантів нічого не вийде. Адже українські захисники звільнять кожен клаптик нашої землі рано чи пізно.
- Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, розповідав, що перехід ЗСУ у контрнаступ залежить від того, як швидко західні партнери нададуть нам необідну зброю. Якщо постачання відбудеться найближчим часом – у контрнаступ наші герої зможуть піти вже до кінця літа. Таким чином звільнених територій стане ще більше, на що чекає кожен українець.
- А от міський голова Мелітополя Іван Федоров виявився ще оптимістичнішим. На його думку, ЗСУ звільнять Херсон вже незабаром. Федоров вважає, що це трапиться у найближчі тижні. Він повідомляв, що українські військові наблизились до кордонів Херсона. На Запорізькому напрямку лінія фронту просунулась уже на понад 10 кілометрів.
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