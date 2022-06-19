Такі невдачі зрадників підірвали до них довіру російських окупантів. Адже планувалося, що вони стануть "обласною владою" та організують нове життя у форматі російського світу. Проте нічого не вдалося. Про це розповів перший заступник голови облради, керівник виконавчого апарату Херсонської ОВА Юрій Соболевський.
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За його словами, зараз ми спостерігаємо процес фізичного заміщення окупаційної влади та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області.
Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з так званої "ЛДНР", а офіс партії "Єдина Росія" взагалі починає жити самостійним життям,
– повідомив Юрій Соболевський.
Він пояснив, що російська партія переходить від "гуманітарної допомоги" до таких направлень, як:
- Організації зустрічей офіційних візитів посадових осіб та депутатів Росії.
- Організація масових заходів, проте це поки що на 30 – 40 людей.
- Формування політики в області.
"Причому роблять це не особливо зважаючи на позицію обласної адміністрації. Павуки у банці вже почали кусати одне одного. Херсонцям від цих пертурбацій краще не стане, аби не гірше, хоча особливо вже й нікуди", – додав Юрій Соболевський.
Він додав, що розуміння нежиттєздатності всієї цієї системи з'являється вже й у тих, хто поспішив зрадити свій народ та свою країну. Багато хто з них починає намагатися знайти вихід із цієї ситуації, насамперед з метою уникнути кримінальної відповідальності після звільнення області.
"Друзі, Херсонщину ніхто не покине! Ми звільнимо і повернемо кожну нашу людину і всю нашу територію", – акцентував Соболевський.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Окупаційна "влада" в Херсоні хоче встановити в місті пам'ятник цариці Катерині II. Тамтешні гауляйтери вже звернулися по допомогу в Москву.
- У Херсонській ОВА розповіли, кого вважають ймовірним винуватцем швидкої окупації області. Цього підозрюваного правоохоронці звинувачують у здачі координат мінних полів та координації авіації ворога.
- Російські загарбники продовжують чинити свавілля в окупованому Херсоні. Зокрема, вони шукають покинуті квартири, щоб незаконно заселяти туди співробітників російської ФСБ.
- Збройні Сили України поступово відвойовують тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Однак наразі там ще немає масштабного контрнаступу. Все через одну логічну причину.
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