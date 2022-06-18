Про це 24 каналу розповів радник голови Херсонської ОВА та військовослужбовець тероборони Сергій Хлань. Він каже, що російські ФСБ-шники ще місяць тому завесли свої сім’ї в окупований Херсон.

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За його словами, наразі ці працівники ФСБ живуть в готелі “Оптіма” на площі Свободи біля держадміністрації.

Там живуть елітні росіяни, їхні сім’ї. Але в готелі їм, напевно, набридло жити, тому вони починають шукати комфортні квартири, куди б могли переселитися. Дійсно, окупанти почали шукати в херсонських ЖК квартири, перевіряють, хто коли виїхав,

– розповів Хлань.

Радник голови Хесронської ОВА наголосив, що це не масове переселення з готелів, лише поодинокі випадки.

Крім того, окупанти залякують людей, що до Херсону зараз масово будуть заїжджати росіяни, навіть їхні вчителі.

Як до цього ставляться самі херсонці? Хлань каже, що херсонці просто ненавидять переселені сім'ї росіян, окупантів та колаборантів. "Ну а як можна відноситися до людей, які прийшли нас вбивати та руйнувати нашу країну?", – риторично запитав він.

Сергій Хлань про ситуацію в Херсоні та дії окупантів:



Ситуація на Херсонщині: останні новини

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що зараз ЗСУ перебувають за 15 – 18 кілометрів від Херсона.

Голова Херсонської облради Олександр Самойленко порадив місцевим жителям евакуюватись, навіть через окупований Крим. Це заради того, аби полегшити ЗСУ звільнення земель.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Херсона дуже допоможе Україні, зокрема, дозволить відрізати окупантів від Криму.

Проте російські окупанти та колаборанти почали нервувати ще й через партизанських рух. Вони вже навіть вкидають новий наратив, щоб заручитися підтримкою місцевих мешканців. Деталі – читайте у статті.

Адже на Херсонщині активно працюють партизани. Там постійно розклеюють цікаві постери з "привітами" для окупантів та колаборантів.

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