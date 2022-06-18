Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий теробороны Сергей Хлань. Он говорит, что российские ФСБ-шники еще месяц назад завезли свои семьи в оккупированный Херсон.
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По его словам, сейчас эти работники ФСБ живут в гостинице "Оптима" на площади Свободы возле госадминистрации.
Там живут элитные россияне, их семьи. Но в гостинице им наверняка надоело жить, поэтому они начинают искать комфортные квартиры, куда бы могли переселиться. Действительно, оккупанты начали искать в херсонских ЖК квартиры, проверяют, кто когда выехал,
– рассказал Хлань.
Советник главы Херсонской ОВА подчеркнул, что это не массовое переселение из гостиниц, а лишь единичные случаи.
Кроме того, оккупанты запугивают людей, что в Херсон сейчас массово будут заезжать россияне, даже их учителя.
Как к этому относятся сами херсонцы? Хлань говорит, что херсонцы просто ненавидят переселенные семьи россиян, оккупантов и коллаборантов. "Ну как можно относиться к людям, которые пришли нас убивать и разрушать нашу страну?", – риторически спросил он.
Сергей Хлань о ситуации в Херсоне и действиях оккупантов:
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что сейчас ВСУ находятся в 15 – 18 километрах от Херсона.
- Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко посоветовал местным жителям эвакуироваться, даже через оккупированный Крым. Это ради того, чтобы облегчить ВСУ освобождение земель.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что освобождение Херсона очень поможет Украине, в частности позволит отрезать оккупантов от Крыма.
- Однако российские оккупанты и коллаборанты начали нервничать еще и из-за партизанского движения. Они уже даже бросают новый нарратив, чтобы заручиться поддержкой местных жителей. Подробности – читайте в статье.
- Ведь в Херсонской области активно работают партизаны. Там постоянно расклеивают интересные постеры с "приветами" для оккупантов и коллаборантов.
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