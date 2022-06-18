Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий теробороны Сергей Хлань. Он говорит, что российские ФСБ-шники еще месяц назад завезли свои семьи в оккупированный Херсон.

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По его словам, сейчас эти работники ФСБ живут в гостинице "Оптима" на площади Свободы возле госадминистрации.

Там живут элитные россияне, их семьи. Но в гостинице им наверняка надоело жить, поэтому они начинают искать комфортные квартиры, куда бы могли переселиться. Действительно, оккупанты начали искать в херсонских ЖК квартиры, проверяют, кто когда выехал,

– рассказал Хлань.

Советник главы Херсонской ОВА подчеркнул, что это не массовое переселение из гостиниц, а лишь единичные случаи.

Кроме того, оккупанты запугивают людей, что в Херсон сейчас массово будут заезжать россияне, даже их учителя.

Как к этому относятся сами херсонцы? Хлань говорит, что херсонцы просто ненавидят переселенные семьи россиян, оккупантов и коллаборантов. "Ну как можно относиться к людям, которые пришли нас убивать и разрушать нашу страну?", – риторически спросил он.

Сергей Хлань о ситуации в Херсоне и действиях оккупантов:



Ситуация в Херсонской области: последние новости

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что сейчас ВСУ находятся в 15 – 18 километрах от Херсона.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко посоветовал местным жителям эвакуироваться, даже через оккупированный Крым. Это ради того, чтобы облегчить ВСУ освобождение земель.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что освобождение Херсона очень поможет Украине, в частности позволит отрезать оккупантов от Крыма.

Однако российские оккупанты и коллаборанты начали нервничать еще и из-за партизанского движения. Они уже даже бросают новый нарратив, чтобы заручиться поддержкой местных жителей. Подробности – читайте в статье.

Ведь в Херсонской области активно работают партизаны. Там постоянно расклеивают интересные постеры с "приветами" для оккупантов и коллаборантов.

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