Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, наші війська перебувають за 15 – 18 кілометрів до Херсона.

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ЗСУ – за 15 – 18 кілометрів від Херсона

Арестович розповів, що українські захисники активно рухаються на Херсонському та Ізюмському напрямках. У мережі вже навіть почали з'являтися фотографії, зняті за 15 – 18 кілометрів від Херсону, на яких його вже видно.

За нами числяться Посад-Покровське і Мирне. Насправді ж з повідомлень Генштабу видно, що завдавалися сьогодні удари по Благодатному, Солдатському, Посад-Покровському. А якщо противник б'є, це значить, що там є куди бити – там вже наші,

– зауважив радник голови ОП.

Він зауважив, що те фото зробили з Киселівки, яка розташована ближче до Херсона.

"Я думаю, що ці контрнаступальні дії з хвилини на хвилину загрожують перерости у контрнаступ. Це не інсайдерська інформація, я просто дивлюся на те, як розвиваються події. Ну це можна буде прирівняти до контрнаступу, судячи з розмаху та глибини просування наших військ", – додав Арестович.

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До ЗСУ повернулося військове щастя

За словами радника голови ОП, під контроль ЗСУ повернули Солдатське, Правдине та Олександрівку.

"Це дуже близько до Херсона. Я скажу дуже важливу річ, я раніше цього не казав, щоб не наврочити, – до нас повернулося військове щастя. Воно є дуже мінливим. Насправді воно було в нас із самого початку, з першого дня війни", – зазначив Арестович.

Він додав, що парадоксальна ситуація полягала в тому, що противник дуже сильно тиснув і питання вже полягало у виживанні, але українським захисникам щастило.

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