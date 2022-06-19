Про це 19 червня повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що знищили не командний пункт, а командно-розвідувальний центр.

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"Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. По втратах даних точних немає. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника", – написав Андрусів.

Тіла росіян обгоріли

Раніше про знищення командно-розвідувального центру повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він сказав, що відомо про 40 загиблих з 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж). Тіла росіян обгоріли й особи військових встановити неможливо.