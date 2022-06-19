Щоправда, їхнє власне життя не несе жодної цінності для Росії. Керівництво держави-агресорки відправляє до нас солдатів, які абсолютно не вміють воювати.
Цікаво знати ЗСУ на Запоріжжі добряче понищили окупантів: понад 30 загиблих і 40 поранених
Російські військові – гарматне м'ясо
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що наразі російські пропагандисти серйозно хвилюються. Усе через те, що українські захисники навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Напевно, країні-терористці важко усвідомити, що для України життя громадянина є найвищою цінністю.
Мобілізовані росіяни ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м'ясом на смерть,
– підкреслив Подоляк.
Втрати росіян: останнє
- Втрати ворога за понад 110 днів війни – колосальні. За словами радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, в Україні гине кожен сьомий росіянин. В української сторони цей показник значно нижчий – кожний 70 захисник.
- Крім того, Росія не поспішає повертати додому своїх "героїв". Так, у рефрижераторах Укрзалізниці досі перебуває 107 мішків з рештками російських солдатів. Раніше їх було майже 300.
- Відомо, що серед загиблих окупантів найбільше дагестанців та бурятів. Такий висновок зробили після аналізу даних 3 798 російських військових.
- Росіяни готові вмирати за Путіна цілими родинами. У російському Зеленгорську поховали 53-річним Юрія Івановича Горбаренка, якому не сиділось вдома. Ба більше, в Україні вже воював його син Александр. Щоправда, останній отримав поранення.
- ЗСУ завдали ворогам значних втрат біля Слов'янська на Донеччині. Там загарбники намагалися вести розвідку боєм. Велику кількість російських сил зафіксували в районі Краснопілля. Однак на напрямку продовжуються важкі бої, ворог застосовує міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.
- Українським захисникам вдалося знищити пункт керування російських окупантів на Харківщині. Загинув увесь особовий склад окупантів – понад 40 людей. Це військові 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).
- Лише за 72 години нашим майстерним захисникам та захисницям вдалося знищити як мінімум 7 ворожих складів. Вони зробили це високоточними ударами. Відомо, що там були дуже великі запаси боєприпасів, подекуди ще з 2014 – 2015 років. Зокрема, на складі в окупованому Хрустальному була як мінімум 1 тонна боєприпасів.
- Росія втрачає катастрофічно багато військових в Україні. На думку західних аналітиків, суттєві проблеми окупантів на полі бою пов'язані саме з кадровою нестачею.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 червня ЗСУ ліквідували вже 33 600 загарбників. Цифра є приблизною, адже достеменно підрахувати знищених окупантів і їхню техніку в зоні ведення активних бойових дій неможливо.
Вам сподобається – Авіація атакувала скупчення техніки та склад боєприпасів окупантів: дивіться відео