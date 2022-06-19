Щоправда, їхнє власне життя не несе жодної цінності для Росії. Керівництво держави-агресорки відправляє до нас солдатів, які абсолютно не вміють воювати.

Цікаво знати ЗСУ на Запоріжжі добряче понищили окупантів: понад 30 загиблих і 40 поранених

Російські військові – гарматне м'ясо

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що наразі російські пропагандисти серйозно хвилюються. Усе через те, що українські захисники навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Напевно, країні-терористці важко усвідомити, що для України життя громадянина є найвищою цінністю.

Мобілізовані росіяни ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м'ясом на смерть,

– підкреслив Подоляк.

Втрати росіян: останнє

Вам сподобається – Авіація атакувала скупчення техніки та склад боєприпасів окупантів: дивіться відео