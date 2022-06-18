Цікаво, що у Бурятії загиблих ховають майже щодня. А от жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення країни, практично немає у зведеннях.
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Відомо, що журналісти та волонтери збирають інформацію з відкритих джерел, таких як:
- дописи родичів у соцмережах,
- новини в регіональних ЗМІ,
- повідомлення місцевої влади.
Водночас кількість зниклих безвісти і тих, хто потрапив у полон, невідома.
Де найбільше втрат росіян
За даними журналістів, найбільше втрат у Дагестані (207 загиблих) та Бурятії (164). Повідомлення про загибель солдатів приходять переважно із бідних регіонів. Жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення країни, практично немає у зведеннях. Там відомо про 8 і 26 загиблих відповідно.
Як зазначає видання, серед 3798 повідомлень про смерть у 652 випадках мовилося про загибель офіцера. Чверть загиблих офіцерів – це старший склад, тобто майори, підполковники та полковники. 65 – у званні від підполковника і вище.
Суттєві втрати зазнають і в підрозділах, які заведено вважати елітними та найбільш боєздатними – повітряно-десантними військами (ВДВ), морською піхотою та спецпризначенцями,
– повідомляє видання.
За даними видання, найбільше зазнали втрат десантники: з початку вторгнення в Україну загинуло щонайменше 774 бійців.
Журналісти пишуть, що дуже постраждали:
- 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з Ульяновська – 59 загиблих
- 247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк (Ставрополь) – 56 загиблих,
- 331-й гвардійський парашутно-десантний ударний Костромський полк – 65 загиблих.
- 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова — 74 загиблих.
Також загинуло щонайменше 202 морпіхи, 29 пілотів літаків та 10 — вертольотів.
"Втрати серед льотчиків особливо болючі для армії: підготовка одного пілота фронтової авіації першого класу займає 7 – 8 років і коштує майже 3,4 мільйона доларів", – зазначає видання.
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