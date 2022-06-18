У мережі опублікували потужне відео, як ЗСУ знищують російську техніку. Про це повідомила Служба зв'язків з громадськістю командування Десантно-штурмових військ 18 червня.

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ЗСУ знищили російський танк та дві БМП

Блискучу роботу виконали артилеристи 81 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Ворожу техніку вони знищили за допомогою британських польових гаубиць калібру 155 мм M777.

На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які, з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777, знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами,

– мовиться в повідомленні.

Як 81 окрема аеромобільна бригада знищила ворожу техніку з окупантами: відео

Свіжі втрати ворога

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого по 18 червня українські військові знищили понад 33 тисячі окупантів. За добу кількість мертвих загарбників зросла ще на 200 осіб. Загальні втрати ворога становлять:

особового складу – близько 33 350 (+200) осіб;

танків – 1 456 (+9),

бойових броньованих машин – 3 573 (+10),

артилерійських систем – 739 (+5),

РСЗВ – 233 (+0),

засобів ППО – 98 (+1),

літаків – 216 (+1),

гелікоптерів – 180 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів / катерів – 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17),

спеціальної техніки – 55 (+0).

Останні новини про успіх ЗСУ

На Донбасі українські захисники збили ворожий Су-25. "Приземлити" чорним запорожцям російський літак допоміг переносний зенітний ракетний комплекс "Ігла".

Ще один Су-25 ЗСУ збили на Луганщині. Воїнам вдалося взяти в полон ще багато окупантів.

Також українські військові розгромили підрозділи 11 окремого мотострілецького полку Росії. Окупанти зазнали втрат і більше не змогли воювати. Тому їх вивели з району ведення бойових дій. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 18 червня.

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