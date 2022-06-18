В сети опубликовали мощное видео, как ВСУ уничтожают российскую технику. Об этом сообщила Служба по связям с общественностью командования Десантно-штурмовых войск 18 июня.
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ВСУ уничтожили российский танк и две БМП
Блестящую работу проделали артиллеристы 81 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Вражескую технику они уничтожили с помощью британских полевых гаубиц калибра 155 мм M777.
На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые, из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777, уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами.
– говорится в сообщении.
Как 81 отдельная аэромобильная бригада уничтожила вражескую технику с оккупантами: видео
Свежие потери врага
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 18 июня украинские военные уничтожили более 33 тысяч оккупантов. За сутки количество мертвых захватчиков выросло еще на 200 человек. Общие потери врага составляют:
- личного состава – около 33 350 (+200) человек;
- танков – 1 456 (+9),
- боевых бронированных машин – 3 573 (+10),
- артиллерийских систем – 739 (+5),
- РСЗО – 233 (+0),
- средств ПВО – 98 (+1),
- самолетов – 216 (+1),
- вертолетов – 180 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
- крылатых ракет – 129 (+0),
- кораблей / катеров – 14 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),
- специальной техники – 55 (+0).
Последние новости об успехах ВСУ
На Донбассе украинские защитники сбили вражеский Су-25 "Приземлить" черным запорожцам российский самолет помог переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".
Еще один Су-25 ВСУ сбили на Луганщине. Воинам удалось взять в плен еще много оккупантов.
Также украинские военные разгромили подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка России. Оккупанты понесли потери и больше не смогли воевать. Потому их вывели из района ведения боевых действий. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 18 июня.
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