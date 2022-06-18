Об этом рассказала 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Воины подчеркнули, что продолжат защищать нашу землю от врага.

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Потери врага в небе пополнились еще одним Су-25

На днях на Донбассе наблюдается активное уничтожение россиян, их техники и авиации. Очередным хорошим известием поделились и защитники Донецка.

Неустанно снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только из нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше,

– написали они.

По словам ВСУ, падение Су-25 было ярким, потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба, добавили они.