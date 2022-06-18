Об этом рассказала 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Воины подчеркнули, что продолжат защищать нашу землю от врага.
Читайте также Минус 33 350 кафиров и утопленный корабль "Василий Бех": свежие потери врага
Потери врага в небе пополнились еще одним Су-25
На днях на Донбассе наблюдается активное уничтожение россиян, их техники и авиации. Очередным хорошим известием поделились и защитники Донецка.
Неустанно снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только из нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше,
– написали они.
По словам ВСУ, падение Су-25 было ярким, потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба, добавили они.