Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко. Очевидно, Росія не поспішає повертати додому своїх "героїв".
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Обмін тілами загиблих військових
Між Україною та Росією було два обміни тілами загиблих військових. Лещенко не уточнив, чи віддали решту тіл у рамках обміну.
Ще раніше Лещенко зауважував, що Україна як держава, яка дотримується міжнародних зобов'язань витрачає й дизельне паливо, щоб охолоджувати ті рефрижератори, у яких перебувають тіла російських солдатів.
Сама Росія не збирається забирати їх вже 3 місяці. Держава-агресорка, яка сама відправила цих солдатів на смерть в Україну, досі не поховала їх,
– наголошував Лещенко.
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До слова, у Мелітополі російські окупанти терміново шукають додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання трупів своїх солдатів. За даними української розвідки, переобладнаний у морг міський м'ясокомбінат вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".
Рефрижератори заповнені тілами вбитих в Україні російських військових
- Іноземні ЗМІ показали вагон-рефрижератор, де помістили російських військових, яких знищили в Україні.
- Володимир Зеленський щиро не розуміє, чому Росія не забирає загиблих військових. Кремль узагалі не зацікавлений у поверненні тіл загиблих військових.
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Обміни тілами відбулись: Україна повернула своїх синів
6 червня з'явилася інформація, що Росія передала Україні тіла перших наших захисників. Тоді відбувся обмін 160 на 160. Серед загиблих, яких привезли до Києва, орієнтовно третина – бійці "Азову".
Станом на 7 червня повідомлялося, що вдалося повернути 210 тіл захисників Маріуполя. 9 червня до Києва привезли тіла ще 58 загиблих захисників "Азовсталі".
Останній обмін відбувся 14 червня у Запоріжжі – Україна повернула додому ще 64 загиблих захисників.