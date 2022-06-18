Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко. Очевидно, что Россия не спешит возвращать домой своих "героев".

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Обмен телами погибших военных

Между Украиной и Россией было два обмена телами погибших военных. Лещенко не уточнил, отдали ли остальные тела в рамках обмена.

Еще раньше Лещенко замечал, что Украина как государство, придерживающееся международных обязательств, тратит и дизельное топливо, чтобы охлаждать те рефрижераторы, в которых находятся тела российских солдат.

Сама Россия не собирается забирать их уже 3 месяца. Государство-агрессорка, которое само отправило этих солдат насмерть в Украину, до сих пор не похоронило их,
– подчеркивал Лещенко.

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К слову, в Мелитополе российские кафиры срочно ищут дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения трупов своих солдат . По данным украинской разведки, переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых кафиров и не может больше принимать "груз 200".

Рефрижераторы заполнены телами убитых в Украине российских военных

Жены убитых российских солдат не заинтересованы в возвращении тел: смотрите видео

Обмены телами прошли: Украина вернула своих сыновей

6 июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых наших защитников . Тогда произошел обмен 160 на 160. Среди погибших, привезенных в Киев, ориентировочно треть – бойцы "Азова" .

По состоянию на 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя . 9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников "Азовстали".

Последний обмен состоялся 14 июня в Запорожье – Украина вернула домой еще 64 погибших защитника.