Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко. Очевидно, что Россия не спешит возвращать домой своих "героев".
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Обмен телами погибших военных
Между Украиной и Россией было два обмена телами погибших военных. Лещенко не уточнил, отдали ли остальные тела в рамках обмена.
Еще раньше Лещенко замечал, что Украина как государство, придерживающееся международных обязательств, тратит и дизельное топливо, чтобы охлаждать те рефрижераторы, в которых находятся тела российских солдат.
Сама Россия не собирается забирать их уже 3 месяца. Государство-агрессорка, которое само отправило этих солдат насмерть в Украину, до сих пор не похоронило их,
– подчеркивал Лещенко.
Россияне уже не могут скрывать колоссальные потери
К слову, в Мелитополе российские кафиры срочно ищут дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения трупов своих солдат . По данным украинской разведки, переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых кафиров и не может больше принимать "груз 200".
Рефрижераторы заполнены телами убитых в Украине российских военных
- Иностранные СМИ показали вагон-рефрижератор , где поместили российских военных, уничтоженных в Украине.
- Владимир Зеленский искренне не понимает, почему Россия не забирает погибших военных . Кремль вообще не заинтересован в возвращении тел погибших военных.
Жены убитых российских солдат не заинтересованы в возвращении тел: смотрите видео
Обмены телами прошли: Украина вернула своих сыновей
6 июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых наших защитников . Тогда произошел обмен 160 на 160. Среди погибших, привезенных в Киев, ориентировочно треть – бойцы "Азова" .
По состоянию на 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя . 9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников "Азовстали".
Последний обмен состоялся 14 июня в Запорожье – Украина вернула домой еще 64 погибших защитника.