Россия никогда не возьмет контроль над Украиной

Такое мнение высказал глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Он подчеркнул, что Россия уже допустила немало ошибок, которые невозможно исправить.

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Это страшная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину,

– заявил Радакин.

Путин уже упустил четверть боевой мощи

Адмирал сказал, что армия Путина потеряла 25% сухопутной мощи России, тогда как НАТО укрепляется и станет еще мощнее.

"Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция хотят присоединиться к Альянсу", – добавил он.

В конце концов, Россия терпит неудачу

В то же время, по словам Радакина, Путин хоть и может достичь в ближайшие недели тактических успехов, но это произошло в результате привлечения четверти армейского могущества его страны. К тому же, силы и высокотехнологичные ракеты заканчиваются.

Путин использовал около 25% мощности своей армии, чтобы отвоевать крошечную часть территории и получил 50 тысяч человек убитыми или ранеными. Россия терпит неудачу,

– резюмировал он.

Справка! Финляндия и Швеция подали общую заявку на вступление в НАТО . Их присоединение означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружено членами НАТО.

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Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил 3 этапа деоккупации Украины :

первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.

второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

на третьем этапе будут обсуждаться увольнения Крыма, к этому процессу будут привлекаться западные союзники.

Россия действительно теряет боевую способность

Потери россиян, по данным Генштаба ВСУ, уже перевалили за 33 тысячи солдат . Раненых ориентировочно втрое больше. Также, украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику.

В Генштабе подчеркнули, что эти цифры приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.

К слову, сегодня в Черном море вражеский флот в результате точной работы группировки разнородных сил обороны Юга Украины потерял буксир "Василий Бех" , перевозивший оккупантов и оружие на остров Змеиный.

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