Правда, их жизнь не несет никакой ценности для России. Руководство государства-агрессора отправляет к нам солдат, совершенно неумеющих воевать.

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Российские военные – пушечное мясо

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что российские пропагандисты в настоящее время серьезно волнуются. Все потому, что украинские защитники будут учиться за границей перед тем, как отправиться на фронт. Наверное, государству-террористу трудно понять, что для Украины жизнь гражданина является самой высокой ценностью.

Мобилизированные россияне нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть,

– подчеркнул Подоляк.

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