Кадыровским прихвостням – заслуженная смерть
Важное "Хлопок" таки сработал: Россия "сожгла" серьезный коллапс в войне с Украиной
Чеченские региональные новости чуть ли не каждый день записывают репортажи об очередной партии "добровольцев" и их подготовке – на некоторых кадрах за май даже есть похожие на Юрь Иванича.
У нас их будут называть "кадыровцами", но по факту Кадыров очень оперативно решил нанять самих россиян, чтобы не подставлять своих под пули.
Главу семейства Горбаренко уже ликвидировали в Украине, а сыновья – на очереди / Фото из фейсбука Антона Павлушка
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Жертвоприношения во имя Путина продолжаются
Юрий Иваныч выучился в РУСе на снайпера, но этого не оценили на Донбассе: "Юрий Горбаренко погиб 24 мая. В ходе штурма он вел плотный огонь по позициям противника, после чего попал под минометный обстрел недалеко от Северодонецка."
За Путина и против Украины готовы умирать чуть ли не целыми семьями. Типичная российская семья.
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