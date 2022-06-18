Об этом в эфире ютуб-канала "Фейгин Live" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

Важно ВСУ – в 15 – 18 километрах от Херсона: Арестович заявил о контрнаступлении

Арестович заявил, что потери есть и с украинской стороны. Однако их в несколько раз меньше.

В российской группировке, которая пришла в Украину войной, погиб каждый седьмой военный. У нас погиб каждый 70 среди тех, кто встал на защиту Украины. Чувствуете разницу? Поэтому соотношение и динамика полностью на нашей стороне. Но это все занимает время,

– заявил Арестович.

Он добавил, что в этом контексте важно отдавать себе отчет, сколько людей взяли в руки оружие и погибли.

"Скажем, вы в российской роте, 100 человек, твоих товарищей, из которых каждый седьмой погиб. Или вы в украинском подразделении… Это совсем другие перспективы", – привел пример советник главы ОП.

По его словам, важно воевать, по меньшей мере, до морального перелома россиян. Это может произойти, когда ВСУ возьмут Херсон.

Почему Украина не раскрывает количество своих потерь

Алексей Арестович заявил, что Украина знает количество погибших украинских военных с точностью почти до человека. В то же время до завершения войны данные не раскроют. Советник главы Офиса Президента Арестович объяснил, что количество погибших украинских военных – государственная тайна. Если рассекретить данные, то это может помочь противнику оценить эффективность его действий.

Арестович подчеркнул, что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Россия же врет и занижает свои потери в 10 раз. Украина впервые обнародовала количество погибших после авианалетов. Это сделали, чтобы сообщить украинцам: первые погибшие, к сожалению, уже есть.

ВСУ продвигаются на Запорожье и Херсонщине

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а на Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.

Федоров добавил, что враг несет существенные потери. В частности, за последние несколько дней на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военные ликвидировали вертолет и российскую артиллерию "Акация".

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