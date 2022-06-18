Про це в ефірі ютюб-каналу "Фейгин Live" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

Важливо ЗСУ – за 15 – 18 кілометрів від Херсона: Арестович заявив про контрнаступ

Арестович заявив, що втрати є і з українського боку. Однак їх у декілька разів менше.

У російському угрупуванні, яке прийшло до України війною, загинув кожен сьомий військовий. У нас – загинув кожний 70 серед тих, хто став на захист України. Відчуваєте різницю? А тому співвідношення та динаміка повністю на нашій стороні. Але це все займає час,

– заявив Арестович.

Він додав, що в цьому контексті важливо усвідомлювати, скільки людей взяли до рук зброю і загинули.

"Скажімо, ви у російській роті. 100 людей. Твоїх товаришів, з яких кожен сьомий загинув. Або ж ви в українському підрозділі… Це зовсім інші перспективи", – навів приклад радник голови ОП.

За його словами, важливо воювати щонайменше до морального перелому росіян. Це може статися, коли ЗСУ візьмуть Херсон.

Чому Україна не розкриває кількість своїх втрат

Олексій Арестович заявив, що Україна знає кількість загиблих українських військових з точністю майже до людини. Водночас до завершення війни дані не розкриють. Радник глави Офісу Президента Арестович пояснив, що кількість загиблих українських військових – державна таємниця. Якщо розсекретити дані, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій.

Арестович наголосив, що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Росія ж бреше й занижує свої втрати у 10 разів. Україна у перший день оприлюднила кількість загиблих після авіанальотів. Це зробили, аби повідомити українцям: перші загиблі, на жаль, вже є.

ЗСУ просуваються на Запоріжжі та Херсонщині

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що на Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.

Федоров додав, що ворог зазнає суттєвих втрат. Зокрема, за останні кілька днів на Херсонському та Запорізькому напрямках українські військові ліквідували гвинтокрил та російську артилерію "Акація".

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