Радник глави Офісу Президента Арестович заявив, що кількість загиблих українських військових – державна таємниця. Якщо розсекретити дані, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій.

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Арестович наголосив, що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Росія ж бреше й занижує свої втрати у 10 разів.

Україна у перший день оприлюднила кількість загиблих після авіанальотів. Це зробили, аби повідомити українцям: перші загиблі, на жаль, вже є.

Арестович заявив, що після війни дані щодо кожної людини оприлюднять. Наразі ж це було б просто самогубством.

Ми маємо втрати, і вони немаленькі. Набагато менші, ніж у росіян, але немаленькі,

– наголосив Арестович.

Він зауважив: якщо поглянути на укази Володимира Зеленського, то дуже багато нагород надають з позначкою "посмертно". Арестович запевнив, що кожна втрата залишиться в пам'яті, і кожній родині нададуть шану та допомогу.

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