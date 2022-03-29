Радник глави Офісу Президента Арестович заявив, що кількість загиблих українських військових – державна таємниця. Якщо розсекретити дані, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій.
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Арестович наголосив, що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Росія ж бреше й занижує свої втрати у 10 разів.
Україна у перший день оприлюднила кількість загиблих після авіанальотів. Це зробили, аби повідомити українцям: перші загиблі, на жаль, вже є.
Арестович заявив, що після війни дані щодо кожної людини оприлюднять. Наразі ж це було б просто самогубством.
Ми маємо втрати, і вони немаленькі. Набагато менші, ніж у росіян, але немаленькі,
– наголосив Арестович.
Він зауважив: якщо поглянути на укази Володимира Зеленського, то дуже багато нагород надають з позначкою "посмертно". Арестович запевнив, що кожна втрата залишиться в пам'яті, і кожній родині нададуть шану та допомогу.
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