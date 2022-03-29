Росіяни поцілили у будівлю обласної державної адміністрації. Внаслідок удару загинуло вже щонайменше 7 людей. Про це Зеленський розповів під час свого звернення до парламенту Данії.

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Ще 22 людини поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Російські ракети вдарили по одному з наших південних міст – Миколаєву, місту кораблів. Абсолютно мирне місто, яке мріяло тільки про одне – повернути собі славу центру кораблебудування на Чорному морі,

– сказав президент України.

Він зауважив, що жодних войовничих мрій у миколаївців не було і вони не представляли жодної загрози для Росії.

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