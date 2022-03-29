В середньому росіяни випускають по 40 ракет за добу, зауважив президент. Зеленський розповів, що вранці ворог вдарив по Миколаєву – місту корабелів.

До теми Попадання ракети в кабінет Кіма й старт переговорів у Стамбулі: основне за 34 день війни

Миколаїв – абсолютно мирне місто, – президент

Миколаїв – абсолютно мирне місто, мрія якого була стати центром кораблебудування на Чорному морі. Внаслідок цього удару зруйнована будівля обласної адміністрації. На цей час відомо про 7 загиблих, 22 поранених,

– сказав президент.

Зеленський зауважив, що жодних войовничих мрій у миколаївців не було, вони не представляли жодної загрози для Росії. Але місцеві жителі стали мішенню для російського озброєння.

Президент повідомив, що загальну кількість засобів ураження, яку використала Росія проти України – на її землі, просто неможливо порахувати.

Інтенсивність бойових дій – вища, аніж під час Другої світової

Ми можемо сказати, що інтенсивність бойових дій, які ведуть проти нас, вища аніж під час Другої світової війни – найбільш руйнівної війни для Європи,

– додав Зеленський.

За місяць війни в Україні вже є цілий "чорний перелік" міст, які знищив ворог. У десятках міст та сіл – спалені житлові райони.

Зверніть увагу! Президент наголосив, що лише освітніх закладів вщент знищено 773.

Тим часом У Туреччині завершився перший день переговорів між Україною та Росією: про що домовилися

Росія хоче знищити будь-яку основу для нормального життя України

Мета Росії, додав український президент, знищити будь-яку основу для нормального життя в Україні.

Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилось, тільки руїни, тільки біженці. Вже більше ніж 10 мільйонів українців покинули рідні місця через бойові дії,

– сказав Зеленський.

Майже 4 мільйони українців виїхали за межі держави – це жінки та діти. Там ,звідки вони приїхали, на узбіччях багато спалених та розстріляних машин.

Президент розповів Данії про Маріуполь

Президент розповів Данії про заблокований протягом 3 тижнів Маріуполь, де досі залишаються до 100 тисяч людей.

Поки був сніг, люди розтоплювали його і так отримували воду. Увесь цей час ми не можемо доставити у місто гуманітарні вантажі, їх просто блокують,

– зазначив президент.

Більше ніж 90% будівель Маріуполя зруйновані. Проте росіяни не зупиняються підриваючи навіть укриття, де вони знають, що були люди.

Важливо! Те, що відбувається у Маріуполі, президент назвав воєнним злочином у прямому ефірі.

Актуально Всі віддають енергію обороні: Зеленський показав фото, як Україна об'єдналася

Російська влада думає, що вона обійде санкції

Зеленський зауважив: російська влада думає, що їй це зійде з рук, а санкції вдасться обійти. Наразі щодо ембарго на російську нафту йдуть лише розмови.

Щодо міжнародного трибуналу, то потрібні роки, аби притягнути конкретних винуватців до відповідальності. Тому ми звертаємось до вас і до всієї демократичної спільноти світу: санкції треба посилювати,

– наголосив Зеленський.

Цей тиск потрібен заради того, аби Росія шукала мир. Адже зараз росіяни розтоптують всі базові цінності Європи. Окупанти депортують людей силою, ґвалтують жінок та дівчат, займаються мародерством, в Росію вивезли близько 2 тисяч дітей.

Зеленський ще раз наголосив на необхідності солідарності у ЄС: аби в Євросоюзі не було філіалів Росії, які намагаються заробити якнайбільше грошей навіть зараз. Президент додав, що має на увазі Будапешт.

Саме доходи від енергоресурсів дозволяють Росії бути зухвалими тому президент України порадив звернути увагу на зелену енергетику.