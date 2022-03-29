У хронології дня 24 канал зібрав головні події, політичні заяви та, звісно, досягнення української армії.

Раніше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

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04:23 Укрзалізниця повідомила, якими будуть евакуаційні рейси на 29 березня.

Компанія запланувала такі українські рейси:

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

02:06 Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за 28 березня Росія втратила літаки та вертольоти.

За добу знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація ПС продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках,

– сказав прессекретар.

01:36 Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія надсилає 1000 вагнерівців на Схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрат від ЗСУ. Москва змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії.

"Вагнер" є російською приватною військовою структурою, яка складається з найманців та на яку впливає міноборони Росії. Вагнерівці брали участь у бойових діях на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці Асада, що є союзником Путіна, а також в Судані.

00:29 Російські окупанти запустили ракету по нафтобазі на Рівненщині. Через це виникла пожежа.

До ліквідації вогню залучили 52 рятувальники та 16 одиниць техніки. Додатково залучили 2 пожежних потяги.

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що внаслідок атаки окупантів на нафтобазу хімічний та радіаційний фон у нормі. Людям нічого не загрожує.

Через дії окупантів, на щастя, загрози нема: дивіться відео