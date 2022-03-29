Президент відзначив, що кожен і кожна в Україні об'єднались, і всю свою енергію віддають обороні нашої держави.
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Ми стоїмо всі разом – зі Збройними Силами, з нашими бійцями, з Національною гвардією. Володимир Зеленський показав світлини зі зруйнованими будинками, але мужніми захисниками та захисницями.
Українці у боротьбі з агресором / Фото з телеграму Володимира Зеленського
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