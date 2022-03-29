Відповідні документи вночі проти 29 березня опублікували на сайті Офісу Президента. Про це також повідомили на фейсбук-сторінці Міноборони.
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Захисники проявляють мужність та самовідданість
У відомстві пояснили, що військових нагородили за особисту мужність й самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також вірність присязі. На жаль, 28 бійців відзначили посмертно.
Про які відзнаки мовиться
- ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність";
- медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" та "Захиснику Вітчизни".
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