Відповідні документи вночі проти 29 березня опублікували на сайті Офісу Президента. Про це також повідомили на фейсбук-сторінці Міноборони.

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Захисники проявляють мужність та самовідданість

У відомстві пояснили, що військових нагородили за особисту мужність й самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також вірність присязі. На жаль, 28 бійців відзначили посмертно.

Про які відзнаки мовиться

ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність";

медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" та "Захиснику Вітчизни".

Довідка. Повний список військовослужбовців, яких відзначили державними нагородами, можна переглянути за цим, а також за цим посиланнями.

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