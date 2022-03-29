Соответствующие документы ночью на 29 марта опубликовали на сайте Офиса Президента. Об этом сообщили на фейсбук-странице Минобороны.

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Защитники проявляют мужество и самоотверженность

В ведомстве объяснили, что военных наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность присяге. К сожалению, 28 бойцов отметили посмертно.

О каких знаках говорится

ордене Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество";

медали "За военную службу Украины", "За безупречную службу" и "Защитнику Отчизны".

Справка. Полный список военнослужащих, отмеченных государственными наградами, можно пересмотреть по этой, а также по этой ссылке.

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