Россияне попали в здание облгосадминистрации. В результате удара погибло уже по меньшей мере 7 человек. Об этом Зеленский рассказал во время своего обращения к парламенту Дании.
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Еще 22 человека ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Российские ракеты ударили по одному из наших южных городов – Николаеву, городу кораблей. Абсолютно мирный город, мечтавший только об одном – вернуть себе славу центру кораблестроения на Черном море,
– сказал президент Украины.
Он отметил, что никаких воинственных мечтаний у николаевцев не было, и они не представляли никакой угрозы для России.
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