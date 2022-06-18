Российские оккупанты на Донбассе вскоре почувствуют нехватку не только "пушечного мяса". Совсем скоро у них будут очень большие проблемы с боеприпасами.

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Трое суток – уничтожено как минимум 7 складов россиян

Как сообщили инсайдеры с временно оккупированных территорий Луганщины и Донбасса, у россиян вскоре могут возникнуть проблемы с боеприпасами.

Нашим героям в течение 72 часов высокоточными ударами удалось уничтожить как минимум 7 вражеских складов. Там были очень большие запасы боеприпасов, кое-где еще с 2014 – 2015 годов. 7 выстрелов – 7 целей, просто невероятное мастерство наших защитников и защитниц. Известно, что на складе в оккупированном Хрустальном была как минимум 1 тонна боеприпасов.

Местное население уже начало говорить о том, что ВСУ высокоточным натовским оружием "большого калибра" очень точно бьет по составам оккупантов. Россияне пытаются уменьшить слухи о мастерстве ВСУ обстрелами Донецка из меньших калибров.

Впрочем, это у них не очень хорошо получается: местные хорошо понимают, от кого им "прилетает" и что на обстрел жилых кварталов способны исключительно россияне.

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Канцлер Германии Олаф Шольц сделал еще одно заявление по поводу поставки оружия для ВСУ. Он подчеркнул, что Украина сейчас должна быть в приоритете и получать все средства, чтобы эффективно себя защищать. Также он добавил, что важно проводить учения украинских воинов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, россияне с начала полномасштабного вторжения 5 раз пытались убить президента Украины Владимира Зеленского. Все покушения были совершены в конце февраля и начале марта.

Нашим воинам удалось уничтожить вражеский пункт управления артиллерией. Вместе с ним удалось ликвидировать более 40 россиян.

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