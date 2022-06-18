Российские кафиры одной из главных задач в войне с Украиной считают свержение государственной власти. Для реализации этого плана они хотят убить президента Владимира Зеленского.

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Покушения на президента

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне уже несколько раз пытались убить Владимира Зеленского. Ни одна из их атак на главу государства даже не приблизилась к поставленным целям.

Все покушения были совершены в конце февраля и начале марта. Подробностей покушений секретарь СНБО раскрывать не стал.

Недавно сообщалось, что полиция смогла предотвратить теракт, нацеленный на руководство государства. В начале войны иностранные лидеры предлагали Зеленскому эвакуацию из Киева, но тот отказался и остался в Киеве.

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Нашим героическим ВСУ удалось уничтожить пункт управления артиллерией врага в Харьковской области. В ходе атаки удалось ликвидировать более 40 российских кафиров.

Россияне в войне против Украины терпят огромные потери. Как свидетельствуют документы из больницы Первомайска, с 15 мая по 15 июня туда попали почти 900 россиян , 124 умерли из-за ранений.

Президент Казахстана Токаев заявил, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" – это квазиреспублики, которые его страна не собирается признавать . "Измена" лидера Казахстана очень сильно оскорбила Путина.

Российские кафиры запустили три ракеты по Днепропетровщине. Снаряды врага попали в нефтебазу, возник большой пожар . Также сообщается по пострадавшим и большим разрушениям.

Правоохранителям удалось задержать виновника оккупации Херсонской области. Мужчина сообщил врагу детали о минных полях, а также координировал действия российской авиации. Предателем оказался заместитель руководителя СБУ области, начальник Антитеррористического центра Херсона Игорь Садохин. Главу СБУ области уволили и лишили звания генерала.

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