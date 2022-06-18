Российские кафиры продолжают масштабное наступление на Донбасс. Враг сосредоточился на нескольких направлениях и безумно плещется по мирным украинским городам, но продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей не может.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Ответ для Путина будет очень печальным, - Фейгин об очередных ядерных угрозах Кремля

Безумные потери россиян на Донбассе

В руки наших героев попала отличная документация из больницы в Первомайске. В период с 15 мая по 15 июня туда завезли около 900 раненых россиян.

124 из них не смогли упустить шанс отправиться на концерт Кобзона. В отчетах говорится, что они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Теперь не удивительно, почему кафиры разворачивают дополнительные полевые госпитали и собирают медиков по всей России. Такими темпами благодаря героическим ВСУ от их "второй армии мира" ничего не останется.

Документы из больницы Первомайска: фото

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры совершили очередной обстрел Днепропетровщины. Снаряд врага попал в нефтебазу , загорелся пожар. Уже есть информация о масштабных разрушениях и пострадавших.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что Украина готовится к тому, что россияне будут совершать новые военные преступления и нарушать международные договоренности. Речь идет о применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

Россияне не перестают жаловаться на ужасную ситуацию в своих рядах. Они устали от безумных потерь и боевой техники, работающей только на половину .

Кафиры продолжают безумный штурм Северодонецка. Им удалось достичь частичного тактического успеха у Метелкиного , это близ города. Что касается самого Северодонецка, то враг захватил большую часть города, но полного контроля над населенным пунктом нет. Продолжаются тяжелые бои, ВСУ держат позиции и не дают врагу продвигаться дальше. Также россиянам не удается перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Польша может закрыть небо над Западной Украиной