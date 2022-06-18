Наши отважные защитники и защитницы уже 115 дней ломают все планы оккупантов по захвату Украины. Враг аккумулирует свои силы и не прекращает атаки и обстрелы.

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Ситуация в Луганской области

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты продолжают обстреливать ствольной и реактивной артиллерией города на Северодонецком направлении. В частности, под огнем врага оказались Метелкино, Белая Гора и Устиновка.

Также россияне пытались проводить штурмовые действия с целью установления полного контроля Северодонецка. Удачи у врага не было.



Безумные обстрелы позволили оккупантам добиться частичного успеха в населенном пункте Метелкино, сейчас пытается закрепиться. Также они проводили штурм Сиротиного, воины ВСУ нападение врага были отбиты.

Ситуация в Северодонецке и Метелкино

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ситуация остается стабильно тяжелой. С некоторых направлений враг снял резервы и бросил их на два направления: Северодонецк и Золотое – Камышеваха – Попасная. Они хотят воплотить то, о чем уже отчитались как о выполненном.

Северодонецк они не контролируют, а там гибнут. Города они не захватили, хотя контролируют большую часть. Также враг не прекращает попытки перерезать и контролировать трассу Лисичанск – Бахмут. Это у них тоже не получается, – сказал Гайдай.

Что касается людей на "Азоте", то нельзя сравнивать ситуацию с "Азовсталью". Это не город под землей, а несколько отдельных убежищ. То есть там разное количество людей в разных укрытиях. Что касается путей для эвакуации и доставки помощи, то они есть, но рассказывать о них нельзя.

"Трудная ситуация в Метелкино. Там у россиян действительно есть определенные тактические успехи, но говорить о каких-то итогах нужно завтра", – добавил Гайдай.

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