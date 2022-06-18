Продолжается уже 115-й день героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации на разных боевых направлениях.

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Какая ситуация на фронте по всем направлениям

Среди направлений, где ситуация осталась без существенных изменений – Волынский и Полесский .

На Северском направлении россияне продолжают демонстрировать присутствие собственных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Вероятно, это делается для того, чтобы посеять панику среди украинского населения.

Противник удерживает оборону ранее занятых рубежей на Слобожанском направлении. Он вводит в действие средства огневого поражения и пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

Что касается Харьковского направления, то ситуация там напряженная. В частности, враг производил артиллерийские обстрелы в районах следующих населенных пунктов:

Дементиевка

Печенеги

Коробочкино

Байрак

Верхний Салтов

Харьков

Капитолевка

Циркуны

Не прошли сутки спокойно и на Славянском направлении. Там русская армия применила минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в нескольких районах населенных пунктов. Речь идет о таких как Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чеполь. Кроме того, противник пытается создать благоприятные условия для того, чтобы продолжить наступательные действия в направлении Изюм – Славянск.

На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию неподалеку от Маяков, а на Бахмутском – нанес авиаудару в районе Берестового.

Северодонецкое направление остается одним из наиболее ожесточенных, потому что враг продолжает огненное влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. В 115 сутки полномасштабной войны пытался вести штурмовые действия для установления полного контроля над городом, но успеха в этой операции не было.

При этом в результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино. Он пытается закрепиться там.

Систематические обстрелы, имеющие целью недопущение перегруппировки подразделений ВСУ на другие направления, происходят на Авдеевском , Новопавловском и Запорожском направлениях.

Что касается Южнобужского и Таврического направлений, то враг от артиллерии пострадали районы Александровки, Новогригоровки, Широкого, Апрельского и Первомайского.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в акватории Черного и Азовского морей отмечается перебазирование корабельно- катерного состава черноморского флота.

В то же время, украинские воины пытаются давать достойный отпор оккупанту. Так, в районе Краснополья наши защитники нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем. Также противник устроил штурм в направлении Сиротиного – безуспешно, наши воины отбили.

В Генштабе отмечают, что российские захватчики продолжают нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на территории Украины. Поскольку украинские воины уничтожают как личный состав русской армии, так и их военную технику.