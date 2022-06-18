Триває вже 115 день героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Генеральний штаб ЗСУ розповів про ситуацію на різних бойових напрямках.

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Яка ситуація на фронті на всіх напрямках

Серед напрямків, де обстановка залишилася без суттєвих змін – Волинський та Поліський.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують демонструвати присутність власних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ймовірно, це робиться для того, щоб посіяти серед українського населення паніку.

Противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів на Слобожанському напрямку. Він вводить у дію наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.

Щодо Харківського напрямку, то ситуація там напружена. Зокрема, ворог здійснював артилерійські обстріли в районах наступних населених пунктів:

Дементіївка

Печеніги

Коробочкіне

Байрак

Верхній Салтів

Харків

Капітолівка

Циркуни

Не пройшла доба спокійно і на Слов'янському напрямку. Там російська армія застосувала міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в декількох районах населених пунктів. Мовиться про такі як Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Крім того, противник намагається створити сприятливі умови для того, щоб продовжити наступальні дії на напрямку Ізюм – Слов'янськ.

На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків, а на Бахмутському – завдали авіаудару в районі Берестового.

Сєвєродонецький напрямок залишається одним із найбільш запеклих, бо ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. У 115 добу повномасштабної війни намагався вести штурмові дії для встановлення повного контролю над містом, але успіху в цій операції не мав.

При цьому внаслідок вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне. Він намагається там закріпитися.

Систематичні обстріли, які мають на меті недопущення перегрупування підрозділів ЗСУ на інші напрямки, відбуваються на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Щодо Південнобузького та Таврійського напрямків, то від артилерії постраждали райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

Зауважте: у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту.

Водночас українські воїни намагаються давати гідну відсіч окупанту. Так, в районі Краснопілля наші захисники завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм. Також противник влаштував штурм в напрямку Сиротиного – без успіху, наші воїни відбили.

У Генштабі зазначають, що російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. Оскільки українські воїни нищать як особовий склад російської армії, так і їх військову техніку.