По предварительным данным, к счастью, погибших или пострадавших в результате обстрела не было. Саперы ГСЧС уже изъяли остатки российских взрывоопасных предметов.

Заметьте Жена умерла на месте, меня спасли солдаты, – Сергей об артобстреле Харькова

Специалисты ГСЧС подчеркнули, что их работа продолжается каждый день. Спасатели призвали украинцев заботиться о своей безопасности, а также доверять дело по выяснению боеспособности ВНП экспертам.

Примите во внимание! Взрыв в Харькове раздался около 13:00 в субботу, 18 июня. Тогда на территории области звучала воздушная тревога.

Ракета с обманкой

На месте "прилета" саперы обнаружили останки так называемой тепловой ловушки. Антон Педченко – старший сапер группы пиротехнических работ – рассказал, как россияне пытались обмануть ПВО.

Мы обнаружили обманную цель из ракеты "Искандер", маркировку ее 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели,

– говорится в сообщении.

По данным саперов, обманная цель пробила асфальт. На это обратили внимание прохожие. Они сначала подумали, что это снаряд, который не разорвался.

"Он не столь взрывной, но температура горения большая и, если быть поблизости, можно получить большие ожоги", – подчеркнул Педченко.

Удар по Кривому Рогу

Валентин Ризниченко – глава Днепропетровской областной военной администрации – впоследствии также подтвердил, что во время воздушной тревоги раздался взрыв в Кривом Роге. Он подчеркнул: на месте "прилета" работают спасатели.

Александр Вилкул – начальник военной администрации Кривого Рога – заявил, что российские оккупанты ударили по Ингулецкому району. Известно о пострадавших и разрушениях.

По данным Резниченко, пострадали 2 человека. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским оккупантам потери. По состоянию на 18 июня Генштаб ВСУ сообщил о 33 350 ликвидированных захватчиках. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1 456 (+9),

боевых бронированных машин – 3 573 (+10),

артиллерийских систем – 739 (+5),

РСЗО – 233 (+0),

средств ПВО – 98 (+1),

самолетов – 216 (+1),

вертолетов – 180 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей / катеров – 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 (+17),

специальной техники – 55 (+0).

Заметьте – оккупанты ударили по Кривому Рогу: смотрите видео