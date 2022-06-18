Російські окупанти продовжують масштабний наступ на Донбас. Ворог зосередився на кількох напрямках і шалено гатить по мирних українських містах, але просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей не може.

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Шалені втрати росіян на Донбасі

До рук наших героїв потрапила чудова документація з лікарні в Первомайську. У період з 15 травня по 15 червня туди завезли майже 900 поранених росіян.

124 з них не змогли упустити шанс вирушити на концерт Кобзона. У звітах йдеться, що вони отримали поранення, які несумісні із життям.

Тепер не дивно, чому окупанти розгортають додаткові польові госпіталі та збирають медиків по всій Росії. Такими темпами завдяки героїчним ЗСУ від їхньої "другої армії світу" нічого не залишиться.

Документи з лікарні Первомайська: фото

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти здійснили черговий обстріл Дніпропетровщини. Снаряд ворога влучив у нафтобазу, зайнялася пожежа. Вже є інформація про масштабні руйнування та постраждалих.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, що Україна готується до того, що росіяни будуть скоювати нові воєнні злочини та порушувати міжнародні домовленості. Йдеться про застосування хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї.

Росіяни не припиняють скаржитися на жахливу ситуацію у своїх рядах. Вони втомилися від шалених втрат та бойової техніки, яка працює лише на половину.

Окупанти продовжують шалений штурм Сєвєродонецька. Їм вдалося досягнути часткового тактичного успіху біля Метьолкіного, це поблизу міста. Що стосується самого Сєвєродонецька, то ворог захопив більшу частину міста, але повного контролю над населеним пунктом не має. Тривають важкі бої, ЗСУ тримають позиції та не дають ворогу просуватися далі. Також росіянам не вдається перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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