Росіяни вже перестали грати ядерними м'язами та не говорять про удар по Україні ядерною боєголовкою. Втім, росіяни вже показали, що здатні на все, тому бути впевненими у їхній адекватності просто не можна.

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Україна готова до будь-якого сценарію

Російський диктатор Володимир Путін вже цілком відкрито заявляв про те, що має намір захопити якомога більше українських територій, а в ідеалі – всю Україну. Втілити цей план йому не вдається навіть попри шалені обстріли мирних міст та велику кількість "гарматного м'яса", яке він кидає у бій проти ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія вже порушила багато правил війни та міжнародних норм, тому не варто виключатися можливості нових злочинів окупантів, як-от використання хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї.

Ми готові до будь-якого сценарію, – запевнив Данілов.

Раніше повідомлялося, що аналітики оцінюють загрозу ядерного удару як вкрай низьку. Наслідки використання цієї зброї для Путіна будуть негайними та катастрофічними, тому він навряд чи наважиться на такий крок.

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Правоохоронці затримали того, хто здав російським окупантам сітку мінних полів на Херсонщині, координував авіацію ворога та винен в окупації області. Ним виявився начальник Антитерористичного центру Херсонщини Ігор Садохін, який був замісником СБУ в області.

Бойовий дух російських окупантів стрімко падає. Вони постійно жаліються на шалені втрати, погану техніку та командування.

Бій за Сєвєродонецьк триває. Росіянам вдалося досягнути тактичного успіху в Метьолкіно, також вони контролюють більшу частину міста. ЗСУ героїчно тримають оборону та не дають ворогу рухатися далі.

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