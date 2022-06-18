Російські окупанти вже не надто сподіваються втримати свої позиції чи досягнути бодай якогось успіху у війні проти України. Вони починають визнавати, що для цього в них немає необхідних сил та ресурсів.

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Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде

Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову двох окупантів. Настій в них дуже далекий від оптимістичного.

У своїй розмові росіяни вирішили обговорити ситуацію на передовій. Один з них потрапив під обстріл ЗСУ та скаржиться на брак людей.

У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому поспати не вдається. Потім як почали по нас стріляти з АГС… Спочатку в поле, потім ближче до нас. Ще когось крім нас розстрілювали,

– скаржиться окупант.

Його "колега" поділився історією, як під обстріл ЗСУ потрапив танковий підрозділ, біля якого він стоїть.

"Один двохсотий, один трьохсотий. ДРГ зайшло. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", – сказав росіянин.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни намагаються поновити наступальні дії на Ізюмському напрямку. Це тактичний хід, за допомогою якого ворог хоче відвернути увагу і сили ЗСУ від інших напрямків.

Героїчна оборона Сєвєродонецька триває. Ворог наразі захопив більшу частину міста, але про повний контроль населеного пункту, про який вони вже відзвітували командуванню, вони поки що можуть лише помріяти. Завдяки шаленим обстрілам росіяни досягнули часткового успіху у Метьолкіному. Гарячі бої тривають, ситуація складна, але ЗСУ її контролюють.

Кілька тисяч найманців з ПВК "Вагнера" прибули у Білорусь. Утім, ризики, які виникнуть для самопроголошеного диктатора Лукашенка, надто великі, тож про напад білоруської армії на Україну поки що не йдеться.

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