Российские оккупанты уже не слишком надеются удержать свои позиции или добиться хоть какого-то успеха в войне против Украины. Они начинают признавать, что у них нет необходимых сил и ресурсов.

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Либо едет и не стреляет, либо стреляет и не едет

Нашим разведчикам удалось перехватить разговор двух оккупантов. Настрой у них очень далек от оптимистического.

В своем разговоре россияне решили обсудить ситуацию на передовой. Один из них попал под обстрел ВСУ и жалуется на нехватку людей.

У нас здесь три человека дежурят целый день. Никому поспать не удается. Потом как начали по нам стрелять из АГС… Сначала в поле, потом поближе к нам. Еще кого-то кроме нас расстреливали,

– жалуется оккупант.

Его "коллега" поделился историей, как под обстрел ВСУ попало танковое подразделение, возле которого он стоит.

"Один двухсотый, один трехсотый. ДРГ зашло. Везде хлам. Либо едет и не стреляет, либо стреляет и не едет", – сказал россиянин.

Война России против Украины: последние новости

Россияне пытаются возобновить наступательные действия на Изюмском направлении. Это тактический ход, посредством которого враг хочет отвлечь внимание и силы ВСУ от других направлений.

Героическая оборона Северодонецка продолжается. Враг захватил большую часть города, но о полном контроле населенного пункта, о котором они уже отчитались командованию, они пока могут только помечтать. Благодаря безумным обстрелам россияне добились частичного успеха в Метелкино. Горячие бои продолжаются, ситуация сложная, но ВСУ ее контролируют.

Несколько тысяч наемников из ЧВК "Вагнера" прибыли в Беларусь. Впрочем, риски, которые возникнут для самопровозглашенного диктатора Лукашенко, слишком велики, поэтому о нападении белорусской армии на Украину пока речь не идет.

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