Россия вывозит даже то зерно, которое Украина должна экспортировать в Африку, Азию, страны Европы. И все же большинство украинского зерна остается на оккупированных россиянами морских портах.

Тема : Через Россию начнется голод, - Зеленский предостерег Европу о миллионах беженцев

Журналисты "Схем" проанализировали спутниковые снимки и показали масштабы, сколько зерна захватчики уже успели вывезти из Украины.

Блокируя возможность Украине экспортировать зерно по морю, кафиры одновременно начали его воровать и вывозить, чтобы самим зарабатывать из этого. Вывозится с элеваторов оккупированных территорий Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей .



Оккупанты отбирают зерно у аграриев

Заместитель председателя общественного союза Всеукраинский аграрный совет Денис Марчук говорит, что российские военные угрожали расправой аграриям, если бы они не соглашались добровольно отдать.

Просто забирали бы зерно, которое находится на элеваторах, подгоняя свои автомобили в помещение, где оно хранится, или загружали на автомобили, двигавшиеся в направлении временно оккупированного Крыма,

– говорит он.

В мае кафиры сменили тактику – теперь заставляя аграриев подписывать договоры. Чтобы таким образом они пытаются легализовать свои незаконные действия.

Еще один способ узаконить присвоение чужого зерна – так называемая "национализация". Так, оккупационная "власть" выдает "документы" , согласно которым продукция и имущество фермера "переходят в собственность общины".

Как кафиры вывозят зерно

С оккупированных территорий зерно захватчики сначала вывозят преимущественно фурами во временно оккупированный Крым или в направлении России.

Более того, кафиры даже кичатся тем, что увеличился поток фур в сторону полуострова. И заявляют, что начали работы по расширению пунктов пропуска из Херсонской и Запорожской областей.

Смотрите видео, как кафиры вывозят украденное зерно

"Сегодня идет обустройство дополнительных полос пункта пропуска. Уже насыпаны площадки. И в ближайшее время здесь начнется осмотр грузовых автомобилей", – говорят эксперты.

Журналисты "Схем" проанализировали спутниковые снимки и увидели тянущиеся в сторону Крыма колонны зерновозов. Спутник Planet Labs фиксировал их в течение мая.

Например, ниже показана дорога, ведущая из Запорожской области в полуостров – через город Чонгар.



Дорога, ведущая из Запорожской области в Крым / Фото "Схем"

Такие же очереди из фур в мае находились возле пропускных пунктов города Армянск, к которому ведет дорога из Херсонской области. Очереди из грузовиков появляются не только в сторону Крыма, но и в сторону Херсона.

Транспортировка фурами – это один из этапов вывоза российскими оккупантами украинского зерна. Далее его грузят на суда в крымском порту .

Только за май с помощью спутниковых снимков Planet Labs в морской порт Севастополя прибыло 12 грузовых судов. С выключенными радарами они подходили к причалу зернового терминала Крыма – "Авлита", который контролирует Россия.

Какими кораблями вывозят украденное украинское зерно:

2 мая в порт Севастополя зашло российское судно "Матрос Позинич".

Через неделю, 9 мая, к причалу зернового терминала пристал сравнительно небольшой неизвестный сухогруз.

13 мая у "Авлиты" замечен сирийский балкер Finikia.

18 мая уже во второй раз в зерновый терминал зашел российский сухогруз "Матрос Позинич". Там судно находилось до 20 мая. 29 мая судно появилось на спутниковых снимках в сирийском порту Латакии, где разгрузили украинское зерно.

21 мая у терминала стало другое российское судно "Матрос Кошка". Загрузилось зерном и вышло из Севастополя. Указывая портом назначения Ливан, направилось к Средиземному морю.

25 мая в "Авлиту" прибыло еще одно российское судно "Михаил Ненашев". Процедура повторилась: оно загрузилось зерном и направилось к Средиземному морю.

27 мая спутник зафиксировал у "Авлиты" небольшое судно для насыпных грузов.

А 29 мая – уже сирийское судно Souria, прибывшее из турецкого порта Искендерун. На следующий день возле него стало еще одно небольшое судно класса река-море, на которое загружали зерно.

4 июня их снова заменили два схожих по классу судна. Они также прибыли за зерном.

Журналисты решили подсчитать, сколько зерна за месяц таким образом могли вывезти оккупанты – более 180 тысяч тонн зерна , стоимостью более 2 миллиардов гривен.

Что о вывозе зерна говорят в России

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на вопрос журналиста: "Мы занимаемся реализацией цели, которая была объявлена публично: избавить восток Украины от "давления неонацистского режима". А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения - со стороны России никаких препятствий нет".

В то же время российский президент Владимир Путин заявил , что Украина блокирует собственные порты , что препятствует экспорту зерна. Лидер России обвинил Украину в том, что наша страна якобы заменяла Черное море. Также он еще раз предложил вывозить украинское зерно через Беларусь.

Видео по теме – ворованное зерно из Украины уже в сирийском порту, – CNN