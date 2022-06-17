Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время Диалога Преспанского форума безопасности.

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"Любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности в Европе должно базироваться на том, что нужно освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий", – сказал президент.

Должны учесть при подготовке пакета санкций

По словам Зеленского, безопасность невозможна без освобождения от влияния Кремля. Он подчеркнул, что это важно и для севера Европы, и для юга, и для запада, и для востока. Бороться с Россией за антиевропейскую политику можно с помощью санкций. Агрессоры должны навсегда запомнить цену. В частности, и за продовольственный кризис.

Тот, кто создает искусственный голод, должен стать глобальным изгоем и понести болезненный ущерб. Это должно быть учтено при подготовке седьмого санкционного пакета ЕС,

– заявил Зеленский.

Что кафиры делают с украинским зерном

Коллаборант Сергей Аксенов, с 2014 года ставший гауляйтером Крыма, сказал, что зерно из Украины везут через Севастополь. Он назвал оккупированные территории "освобожденными".

"Зерно с освобожденных территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", – сказал Аксенов.

Также захватчики воруют целыми вагонами семена подсолнечника . Его тоже вывозят в Крым.

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Историк о воровстве зерна

Американский историк Тимоти Снайдер считает, что Владимир Путин планирует морить голодом несколько стран . То есть, очередным этапом в войне с Украиной будет уничтожение и похищение урожая.

Снайдер подчеркнул, что Украина до 24 февраля являлась одним из ведущих экспортеров продуктов. Сейчас россияне блокируют все порты и стремятся нанести колоссальный ущерб. По словам историка, десятки миллионов тонн продовольствия могут гнить. Соответственно, голод будет как в Африке, так и в Азии.

Обратите внимание – Зеленский на Преспанском форуме: смотрите видео