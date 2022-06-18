Оккупантов сейчас интересуют именно тактические наступления по разным направлениям на Востоке. Об этом 24 каналу сказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего.

Внимание ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы отвлечь наступление россиян на Славянск, – ISW

По его словам, враг так пытается отвлечь внимание наших военных и сковывать нас по определенным направлениям. К примеру, на Изюмском.

Между тем, сами российские войска планируют продвигаться на Северодонецк.

Я думаю, что это просто такие тактические ходы,

– считает Ступак.

ВСУ перешли в контрнаступление, чтобы отвратить врага от Славянска

Российские войска пытаются не допустить выхода наших защитников на государственную границу Украины и в тыл оккупантов, действующих по направлению к Славянску. Враги восстанавливают маршруты поставок через железную дорогу и прокладывают дополнительные железнодорожные ветки.

Тем временем украинские военные, вероятно, идут в контрнаступление в направлении Изюма. Так они хотят остановить наступление российских кафиров на Славянск. Они добиваются определенных успехов. Об этом сообщили в Институте изучения войны 17 июня.

Также в американском аналитическом центре добавляют, что российские кафиры пытались продвинуться к северу от Славянска и к юго-востоку от Изюма в тот день. Однако им это не удалось.

Последние обстрелы Харьковщины

Россияне продолжают гатить по гражданской инфраструктуре, в частности, они обстреливали районы Казачьей Лопани, Петровки, Коробочкиного и Пришиба.

В Харьковской области кафиры 18 июня попали в газоперерабатывающее предприятие. Жители Изюмского района сообщают о столбах дыма. Вспыхнул пожар. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома.

Кроме того, россияне 18 июня обстреляли Харьков. Взрыв слышали около 13 часов. Под удар попал Индустриальный район. Враг использовал ракету "Искандер" с обманкой .

Обратите внимание – россияне хотят депортировать украинцев из Северодонецка: видео