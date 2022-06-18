Мовиться помічника начальника управління СБУ Херсону, якого вже затримали. Про це з журналістами поспілкувався голова обласної адміністрації Олександр Самойленко. Розмову з ним оприлюднили 17 червня.

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Окупанти знали, де мінні поля Херсонщини

Посадовець підкреслив, що не може давати конкретні коментарі щодо цього. Проте закликав не вірити розповідям, що нібито мінні поля не спрацювали чи були розміновані, бо це не відповідає дійсності. На його думу, ворог чітко знав, де саме замінована територія та рухався лише дорогами.

Самойленко сказав, що це відомо й правоохоронним органам. У здачі сітки полів підозрюють начальника Антитерористичного центру Херсонщини Ігоря Садохіна, який і був замісником керівника СБУ області.

Вважається, що саме він (Садохін – 24 канал ) видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію,

– сказав керівник ОВА.

Він додав, що після проведеної перевірки Володимир Зеленський . Слід зауважити, що президент також позбавив його генеральського звання.

Інші звільнення генералів СБУ

29 травня президент України звільнив із посади керівника СБУ у Харківської області Сергія Криворучка. Він одразу ж пояснив це рішення. "Звільнив очільника СБУ області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", – сказав тоді глава держави.

Окрім цього, 30 березня стало відомо, що підозрюють у держзраді екскерівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. А його родина, за даними журналістів, виїхала закордон трішки раніше.

Міністерство внутрішніх справ Сербії 11 червня повідомило, що Наумова затримали. Це сталося на кордоні з Північною Македонією. В машині ексгенерала та його німецького водія знайшли 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та два цінні смарагди. Зараз колишнього працівника СБУ підозрювали у відмиванні грошей.

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