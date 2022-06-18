Речь идет о помощнике начальника управления СБУ Херсона, которого уже задержали. Об этом с журналистами пообщался глава областной администрации Александр Самойленко. Разговор с ним был обнародован 17 июня.

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Оккупанты знали, где минные поля Херсонской области

Чиновник подчеркнул, что не может давать конкретные комментарии по этому поводу. Однако призвал не верить рассказам, что якобы минные поля не сработали или были разминированы, потому что это не соответствует действительности. По его мнению, враг четко знал, где именно заминирована территория и двигался только по дорогам.

Самойленко сказал, что это известно и правоохранительным органам. В сдаче сетки полей подозревают начальника Антитеррористического центра Херсонской области Игоря Садохина, который и был заместителем руководителя СБУ области.

Считается, что именно он (Садохин – 24 канал) выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонской СБУ во время эвакуации,

– сказал руководитель ОВА.

Он добавил, что после проведенной проверки Владимир Зеленский уволил и главу Херсонской СБУ. Президент также лишил этого служащего генеральского звания.

Другие увольнения генералов СБУ

29 мая президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Харьковской области Сергея Криворучко. Он сразу же объяснил это решение. "Уволил главу СБУ области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – сказал тогда глава государства.

Кроме этого, 30 марта стало известно, что подозревается в госизмене экс-руководитель внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Он уехал из страны за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. А его семья, по данным журналистов, выехала за границу немного раньше.

Министерство внутренних дел Сербии 11 июня сообщило, что Наумов был задержан. Это произошло на границе с Северной Македонией. В машине экс-генерала и его немецкого водителя обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и два ценных изумруда. В настоящее время бывшего работника СБУ подозревают в отмывании денег.

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