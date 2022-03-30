По ряду связанных с этим бригадным генералом адресов провели обыски. Об этом стало известно журналистам-расследователям сразу из двух независимых друг от друга источников среди правоохранителей.

На днях ГБР начало расследование из-за госизмены экс-мера Изюма и двоих депутатов

Обыскали жилье, которое было в центре скандала

По данным СМИ, Наумов 23 февраля покинул Украину в сопровождении нескольких человек. А вот его семья выехала заграницу немного раньше.

Расследование по статье "Государственная измена" проводит ГБР. Специалисты этого ведомства начали проводить обыски во второй половине марта. В частности, обыскали квартиру в ЖК Alter Ego в центре Киева, а также жилье в поселке Гребенки неподалеку от столицы.

Следует заметить, что эта недвижимость записана на близких бывшего сотрудника СБУ. Однако она и раньше попадала в поле зрения СМИ, поскольку ее стоимость была несоразмерна с зарплатой, которая была у мужчины.

Недвижимость до сих пор под охраной спецслужбы

Обысканные помещения до сих пор находятся под охраной СБУ. Журналисты-расследователи предположили, что это связано с уголовным производством с 2021 года. Тогда стало известно о возможной подготовке покушения на убийство Наумова.

По этому делу расследовали его коллегу, поэтому было много предположений о внутренней борьбе в спецслужбе. Однако следователи еще работают над этим делом, потому результаты следствия касаемо мотивов пока не обнародовали.

Пришел в СБУ с новым главой Службы

Андрей Наумов начал работу в СБУ в 2019 году. Это произошло вскоре после того, как его возглавил Иван Баканов. Впоследствии этому направлению дали статус Главного управления Внутренней безопасности, поэтому его начальник получил большие полномочия.

А вот лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года. Однако те же анонимные источники сообщили, что Наумов не лишился своего влияния.

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