Известно, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам.

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В ДБР заявили, что подозреваемые сливают информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников терробороны и членов их семей.

Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения, а именно:

тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма;

призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками.

Уголовное дело было начато по статье 111 о государственной измене. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Заметим, что уже более двух недель Изюм находится в блокаде. Городские власти прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить эвакуацию горожан и гуманитарные коридоры.